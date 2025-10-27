Ultime News

Video Pillole

Occupazione record, ma cresce la cassa integrazione

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi tre anni il numero complessivo degli occupati presenti in Italia è cresciuto di un milione di unità. Nello scorso mese di agosto, infatti, gli addetti totali hanno raggiunto quota 24,1 milioni. A queste note positive si contrappone l’andamento della cassa integrazione, secondo quanto rileva l’Ufficio studi della CGIA di Mestre. Nel primo semestre di quest’anno, a confronto con lo stesso periodo del 2024, il numero delle ore autorizzate è salito del 22 per cento. Analizzando le singole tipologie di intervento, la Cassa
Integrazione in deroga è crollata del 70 per cento, quella ordinaria è cresciuta del 7,3 per cento, mentre quella straordinaria ha subito una impennata del 46,4 per cento. Un incremento che segnala le difficoltà che in questo periodo stanno vivendo alcuni settori, come quello dell’auto, il comparto metallurgico e della fabbricazione apparecchi meccanici.
gsl

© Riproduzione riservata
