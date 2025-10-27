Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Ora c’è anche l’annuncio ufficiale da parte del club bianconero, dopo che la decisione era già stata comunicata al diretto interessato.

Quella di ieri sera sul campo della Lazio è stata la terza sconfitta consecutiva per la Juve, che in precedenza era caduta contro il Como e il Real Madrid in Champions League. I bianconeri hanno messo in fila addirittura otto gare senza vincere, le ultime quattro senza riuscire a realizzare nemmeno un gol.

Per la panchina della Juventus si fa il nome di Massimo Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, per la gara di mercoledì contro l’Udinese. Si tratterebbe quindi di una soluzione interna. Spalletti, Mancini e Palladino sono in lizza per prendere poi in mano la guida tecnica della squadra. Non ci sarà quindi Igor Tudor sulla panchina della Juventus contro la Cremonese sabato prossimo (1 novembre) allo Zini, match valido per la decima giornata di Serie A.

