Ultime News

27 Ott 2025 “Risparmiare energia per guardare
al futuro”: il 28 ottobre allo Zaist
27 Ott 2025 Serie A, la Juve esonera Tudor:
la decisione è ufficiale
27 Ott 2025 A Spazio Comune si parla
di Intelligenza Artificiale
27 Ott 2025 Una serie di incontri per ricordare
la figura di Sofonisba Anguissola
27 Ott 2025 Morto Tarcisio Viscardi: era stato
presidente e dirigente di CNA Cremona
Sport

Serie A, la Juve esonera Tudor:
la decisione è ufficiale

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Ora c’è anche l’annuncio ufficiale da parte del club bianconero, dopo che la decisione era già stata comunicata al diretto interessato.

Quella di ieri sera sul campo della Lazio è stata la terza sconfitta consecutiva per la Juve, che in precedenza era caduta contro il Como e il Real Madrid in Champions League. I bianconeri hanno messo in fila addirittura otto gare senza vincere, le ultime quattro senza riuscire a realizzare nemmeno un gol.

Per la panchina della Juventus si fa il nome di Massimo Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, per la gara di mercoledì contro l’Udinese. Si tratterebbe quindi di una soluzione interna. Spalletti, Mancini e Palladino sono in lizza per prendere poi in mano la guida tecnica della squadra. Non ci sarà quindi Igor Tudor sulla panchina della Juventus contro la Cremonese sabato prossimo (1 novembre) allo Zini, match valido per la decima giornata di Serie A.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...