Sicurezza, a Messina fa tappa la Commissione parlamentare d’inchiesta





MESSINA (ITALPRESS) – La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie è oggi in missione a Messina. La delegazione, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio di Forza Italia. "La nostra Commissione non è qui per dare pagelle o per proporre soluzioni immediate, ma per ascoltare, raccogliere informazioni e offrire al Parlamento un quadro reale della situazione nei territori", ha detto Battilocchio.

