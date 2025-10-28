Mister Davide Nicola ha convocato 23 giocatori per Genoa-Cremonese, sfida valida per la 9ª giornata di Serie A 2025/26 in programma mercoledì 29 ottobre alle 20.45 allo stadio “Luigi Ferraris”.

Contestualmente, alla vigilia della partita con i rossoblù, il tecnico grigiorosso ha dichiarato: “Ci aspetterà sicuramente un ambiente caldissimo, Genova è una piazza che conosco bene e sappiamo che i tifosi possono dare un valore in più”.

“Si tratta di un avversario solido e di qualità – ha aggiunto Nicola -, siamo ancora all’inizio del campionato e senza dubbio sia noi che loro vorremo dare il massimo. Servirà una grande partita a livello nervoso e tattico, ma queste sono sfide che a noi piacciono, perché ci si sente protagonisti: daremo tutto noi stessi per tirare fuori il massimo”.

Nicola ha poi concluso: “Domani avremo un’ulteriore rifinitura e al termine del briefing con lo staff medico vedremo come staranno i convocati. Dopo le ultime prestazioni positive, ci piacerebbe regalarci l’emozione di una vittoria. Sappiamo che sarà dura, ma ci proveremo per i nostri tifosi”.

Ecco l’elenco dei convocati grigiorossi:

PORTIERI

1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI

6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI

4 Barbieri, 7 Zerbin, 19 Sarmiento, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 84 Lickunas

ATTACCANTI

10 Vardy, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

