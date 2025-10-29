Ultime News

Le pagelle di Genoa-Cremo:
voti grigiorossi altissimi

Floriani Mussolini

AUDERO 6,5 – Ritorno in campo semplicemente perfetto, con il clean sheet.

TERRACCIANO 6,5 – Che sia in difesa o a centrocampo, non sbaglia mai partita.

BASCHIROTTO 7 – Guida la linea difensiva con estrema personalità.

BIANCHETTI 7,5 – Il salvataggio su Cornet nel primo tempo vale un gol.

BARBIERI 7 – Una freccia sull’out di destra, va vicino all’assist più volte.

PAYERO 7 – Dominante in mezzo al campo, le sue caratteristiche sono indispensabili.

BONDO 6,5 – Recupera un importante quantitativo di palloni.

VANDEPUTTE 7 – Assist e sicurezze in fase di possesso. E’ già su alti livelli e in continua crescita.

F.MUSSOLINI 6,5 – Difende alla grande in una zona delicata di campo.

BONAZZOLI 8 – Rovesciata, doppietta. Stasera l’ha decisa lui.

VARDY 6,5 – Lotta e si sacrifica per la squadra. Non ha grandi occasioni per andare a segno.

VAZQUEZ 6 – Subentra con intelligenza, gestendo palloni che scottano.

FAYE sv

FOLINO sv

SARMIENTO sv

Simone Guarnaccia – inviato a Genova

© Riproduzione riservata
