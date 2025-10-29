Al termine della grande vittoria sul campo del Genoa, il tecnico della Cremonese Davide Nicola si è presentato in sala stampa per commentare la partita.

E’ un successo che permette di pensare di poter fare un altro tipo di campionato?

“Non oso nemmeno pensarlo, non perché non c’è la volontà di salvarsi il prima possibile, ma perché i percorsi vanno costruiti. Il bello è che la squadra ha voglia di esprimersi. Non era facile fare una mezz’ora di grande in intensità come abbiamo fatto nel primo tempo. Ma abbiamo avuto anche l’umiltà di capire quando c’era da indossare l’elmetto. In Serie A le cose cambiano dall’oggi al domani, quindi pensiamo alla salvezza, che è il nostro obiettivo”.

Altri due gol nati da calcio d’angolo.

“Non siamo una squadra così tanto fisica, il discorso è che i ragazzi ci stanno credendo veramente tanto. Stiamo raccogliendo punti in questo momento del campionato. Per dire che i gol su palla inattiva sono una nostra peculiarità aspettiamo la fine dell’anno. Mi sarebbe piaciuto segnare anche su azione, anche per dare soddisfazione ai nostri attaccanti”.

Ha vinto da ex contro il Genoa.

“Questo pubblico non dimostra mai indifferenza. Il Genoa ha le qualità per poter mettere in difficoltà chiunque”.

Cremo ancora più forte delle assenze. Ora arriva la Juventus. Spera di poter recuperare qualcuno?

“Ci aspetterà una partita molto impegnativa, contro una squadra che ha cambiato allenatore. La Juve è una grande squadra e giocheremo dopo pochissimo tempo dalla gara di stasera a Genova. Dovremo recuperare alla svelta le energie. Ma dovremo avere lo stesso spirito. Non mi piace parlare di chi mancava, per me i giocatori sono tutti importanti. In queste ultime partite abbiamo capito che la nostra rosa è più larga e ha più risorse. I tifosi ci hanno dimostrato che sono i primi a non mollare incitandoci sotto la pioggia”.

La Cremonese ha giocato a tratti molto bene, dando spettacolo e Vardy è arrivato alla terza partita di fila.

“Avevamo cercato di portare i giocatori che si sono aggregati all’ultimo in uno stato di forma simile agli altri. Devi saperti adattare agli avversari. Vardy sta dimostrando di essere un campione, anche nel recupero che mette in atto fuori dal campo e quindi nel modo in cui si sa gestire. Ci saranno partite in cui non riusciremo a esprimerci così. Ricordiamo che abbiamo tanti giocatori alla prima esperienza in Serie A”.

La difesa è stata molto efficace, soprattutto con Bianchetti.

“Ci sarebbe da chiedersi perché Bianchetti non ha mai avuto continuità in Serie A. E’ entrato Folino per la seconda volta, so di poter contare anche su Ceccherini e Faye. Dico bravo a tutti i difensori. Non aver preso gol è una grande soddisfazione per me e per i mei ragazzi, soprattutto quelli che compongono la retroguardia”.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata