Dopo 105 anni ha chiuso a Pizzighettone Foto Azzini, una bottega che aveva aperto i battenti nel 1920.

“Con grande emozione e profonda gratitudine desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per questi anni trascorsi a Pizzighettone” scrivono in una nota social i titolari Emanuela e Marco. Dice Emanuela: “ Arrivata qui da ragazzina, ho trovato una comunità che mi ha accolto come se ne facessi parte da sempre.

In questo lungo percorso abbiamo vissuto momenti di gioia e di sfide, di sorrisi e di lacrime — proprio come in ogni famiglia.