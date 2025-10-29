Cronaca
Pizzighettone, dopo 105 anni chiude
Foto Azzini: "Anni di vita condivisa"
Dopo 105 anni ha chiuso a Pizzighettone Foto Azzini, una bottega che aveva aperto i battenti nel 1920.
“Con grande emozione e profonda gratitudine desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per questi anni trascorsi a Pizzighettone” scrivono in una nota social i titolari Emanuela e Marco. Dice Emanuela: “Arrivata qui da ragazzina, ho trovato una comunità che mi ha accolto come se ne facessi parte da sempre.
In questo lungo percorso abbiamo vissuto momenti di gioia e di sfide, di sorrisi e di lacrime — proprio come in ogni famiglia.
Insieme a voi abbiamo salutato la generazione che ci ha lasciato e accolto quella che si affacciava alla vita. È stato un onore condividere con voi emozioni, storie e ricordi che hanno reso questo cammino così speciale”.
