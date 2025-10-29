Video Pillole
Trasporti & Logistica Magazine – 29/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei
– 10 anni di Poste Italiane in Borsa, l’azienda festeggia i risultati
– Il treno come metafora di vita in un documentario del Gruppo FS
sat/gtr
– Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei
– 10 anni di Poste Italiane in Borsa, l’azienda festeggia i risultati
– Il treno come metafora di vita in un documentario del Gruppo FS
sat/gtr
© Riproduzione riservata