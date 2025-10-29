Ultime News

29 Ott 2025 Aggredì una giovane insegnante
per rapinarla: 29enne condannato
29 Ott 2025 Veicolo in fiamme in A21,
casello chiuso e 4 km di coda
29 Ott 2025 New York City Gospel Choir:
biglietti in vendita dal 30 ottobre
29 Ott 2025 La migrazioni delle gru:
lo spettacolo nel cielo a Pieve d'Olmi
29 Ott 2025 Portesani a Pizzetti: "Tuteli
il ruolo dei consiglieri comunali"
Video Pillole

Trasporti & Logistica Magazine – 29/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei
– 10 anni di Poste Italiane in Borsa, l’azienda festeggia i risultati
– Il treno come metafora di vita in un documentario del Gruppo FS
sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...