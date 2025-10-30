Matteo Bianchetti è stato uno dei migliori in campo nella sfida vinta dalla Cremonese contro il Genoa. Il difensore si è presentato in sala stampa al termine della partita per un commento a caldo.

Questa classifica vi galvanizza? E’ un vittoria costruita dalla difesa?

“Sicuramente non prendere gol ti permette di mettere le partite sui binari giusti. Il mister ci fa lavorare molto su questo e questa sera si sono visti i risultati”.

Ora la Cremo in ottica salvezza può vantare una bellissima posizione di classifica.

“Vittorie così fanno piacere e ti trasmettono tranquillità. Con la Juve sappiamo che potremo fare bene, anche se sarà una gara difficilissima”.

A chi dedichi la tua grande prova personale?

“Dedico la mia prestazione a mia moglie e alle mie bimbe. Quest’anno per me è una rivincita rispetto alla Serie A di tre anni fa, dove non mi ero potuto togliere molte soddisfazioni”.

Ti sei immolato sul tiro di Ekathor compiendo un salvataggio provvidenziale.

“Ci vuole anche un po’ di fortuna, ma questo dimostra il sacrificio e la voglia di non prendere gol che abbiamo noi tutti in questa Cremonese. Il mister lavora tanto su questo aspetto e noi cerchiamo di seguirlo in tutti i modi”.

Floriani Mussolini ha scritto sui suoi profili social: “Vittoria da squadra vera”. Cosa ne pensi?

“Possiamo giocarcela con chiunque e sono orgoglioso dei miei compagni. Stiamo giocando in uno stato d’emergenza, con tanti infortunati. Siamo stati lucidi nelle scelte e bravi a fare gol subito, indirizzando la partita”.

Ancora due gol su palla inattiva per voi.

“Si lavora tanto su questo aspetto e le palle inattive sono da sfruttare nel calcio di oggi. Abbiamo tanti giocatori bravi e per noi sta diventando un fattore”.

