Autore di una splendida doppietta che è valsa i tre punti contro il Genoa, l’attaccante grigiorosso Federico Bonazzoli è intervenuto in zona mista, ai microfoni di CR1, per commentare la gara. Ecco le sue dichiarazioni.

Qual è la tua rovesciata preferita? Quella di stasera o quella di San Siro?

“Forse ho preferito quello con il Milan, ma in ogni caso abbiamo fatto una grande partita e l’abbiamo preparata bene. Portare a casa i tre punti con una prestazione convincente come quella di stasera è tanta roba”.

Continua il percorso di crescita dopo i pareggi con Udinese e Atalanta…

“I tre punti fanno sempre bene, vincere contro questa squadra non è mai semplice e farlo a pochi giorni da una partita dispendiosa come quella con l’Atalanta ancora meno. Sono contento perché abbiamo fatto una grande prestazione, da domani penseremo alla Juventus che affronteremo tra pochi giorni”.

A livello personale, quanto sei soddisfatto della doppietta?

“Come ho sempre detto, siamo un gruppo di ragazzi veramente straordinario e il mister ci dà una grande mano. Sono contento perchè per un attaccante fare gol è fondamentale e si vivono sensazioni indescrivibili, se poi segnare permette di guadagnare punti preziosi è ancora meglio. Il primo pensiero va sempre al gruppo e alla squadra”.

Con Vardy sembri avere una grande intesa. Ci racconti com’è giocare con lui?

“Non sta certo a me descrivere che giocatore è, la sua carriera è davanti agli occhi di tutti; ciò che mi ha impressionato, invece, è la voglia di fare con la quale si è calato nel nostro contesto. Quando si vedono tutti i giorni campioni del genere si capisce anche perché vengono definiti tali, è un piacere giocare con lui e le nostre caratteristiche si completano. Poterlo avere come compagno di squadra è una fortuna, non solo per me ma per tutti noi”.

Come si prepara una partita come quella con la Juventus in poche ore?

“Sono gare che alzano l’attenzione e si preparano da sole, cercheremo di farci trovare pronti. Come in ogni gara lavoreremo per portare a casa il massimo, a volte ci riusciremo come stasera, altre no. Teniamoci i tre punti di oggi e guardiamo avanti”.

