Cremo, i tifosi dopo la vittoria:
"La città sta impazzendo"
Nelle vie del centro di Cremona, e non solo, esplode l’entusiasmo per lo straordinario avvio di campionato in Serie A della Cremonese che, dopo il netto successo sul Genoa, è volata a quota 14 punti in 9 partite. Ecco alcune considerazioni dei tifosi.
- “Ero contentissimo, l’ho vista al bocciodromo con gli amici, mi sono trovato bene e poi giocano i ragazzi adesso. Una volta stavano lì e aspettavano cosa facesse la squadra avversaria, invece quest’anno giocano, niente da dire”.
- “La partita di ieri mi è piaciuta molto e io spero di fare due gol, anche alla Juve, conquistando i tre punti”.
- “Era come essere tutti a Genova con i ragazzi, è stato veramente splendido. Grazie mille USC, grazie a tutti i ragazzi che sono andati a Genova, la città sta impazzendo, è davvero una soddisfazione immensa”.
- “Hanno giocato molto bene, in maniera concreta e ci auguriamo che portino avanti un bel campionato”.
- “Sono entusiasta visti i risultati, adesso sabato c’è la prova del 9, speriamo contro la Juve di fare una bella partita”.
Dalla rovesciata di Bonazzoli, agli assist di Vandeputte, fino alla passione di Jamie Vardy. Sono tanti i protagonisti grigiorossi, anche secondo i tifosi.
- “Dico Vandeputte perché ha superato alla grande la prova della Serie A, specie nella partita in cui ha giocato da regista, è stata sorprendente”.
- “Oltre a Vardy e Bonazzoli, con i due gol splendidi, i due portieri si sono alternati con ottime prestazioni”.
- “Bonazzoli è stato straordinario, una rovesciata pazzesca”.
