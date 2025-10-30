Vincere in Serie A non è mai semplice, a maggior ragione sul campo insidioso di chi ha necessità di fare punti per uscire da una crisi. Missione compiuta per la Cremonese, che espugna il Ferraris di Genova grazie a una prova straordinaria con un netto 2-0 sul Genoa.

I grigiorossi vogliono i tre punti, e lo dimostrano già al quarto minuto: angolo battuto da Vandeputte, la conclusione di Bianchetti diventa un assist per Bonazzoli che sblocca il match con la specialità della casa: la rovesciata. Una rete pazzesca in un avvio perfetto. La reazione dei padroni di casa è affidata a Ekhator, ma il suo diagonale è largo. Alla mezz’ora Vandeputte sfreccia sulla destra e serve Bonazzoli, che sfiora il raddoppio ma trova sulla sua strada Ostigard. Nel finale di primo tempo un’occasione per parte. Il Genoa va vicino al pari con Cornet, ma un super Bianchetti gli nega il gol con un intervento magistrale. La Cremo invece ci prova ancora con Bonazzoli, ma Leali si distende e sventa il pericolo.

Nella ripresa però, i grigiorossi mettono in discesa la contesa. Ancora al quarto minuto, ancora su calcio d’angolo di Vandeputte, ancora con il gol di Federico Bonazzoli, che sul secondo palo col mancino batte Leali per il 2-0, siglando il suo quarto gol in campionato. Il Genoa, fortemente contestato dai propri tifosi, ci prova nel finale, ma il muro grigiorosso resiste, portando a 3 punti meritatissimi.

Cremonese che va a segno due volte, su due calci piazzati. Un fattore non da poco, visto che i gol siglati dai ragazzi di Nicola su palla inattiva sono addirittura sette sugli undici messi a segno da inizio campionato. Grigiorossi ora a quota 14 punti, in attesa della sfida di sabato 1° novembre contro la Juventus.

Simone Guarnaccia – inviato a Genova

