Forza Italia Cremona ha presentato una richiesta formale di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990, in merito alla selezione pubblica per la nomina del Direttore Generale di Aem Cremona Spa, segnalando irregolarità e violazioni dei principi di imparzialità e trasparenza.

Contestualmente, il gruppo ha presentato un’istanza di accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione, i verbali e gli atti istruttori relativi alla procedura di selezione, al fine di verificare la correttezza delle operazioni e la regolarità delle decisioni assunte.

“Dalle prime verifiche emergono criticità significative” commenta il consigliere comunale Andrea Carassai. “Il Responsabile del Procedimento risulta essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, figura apicale e non imparziale, in potenziale conflitto di interessi e in violazione dei principi di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa (art. 6-bis L. 241/1990 e art. 97 Cost.)”.

Non solo: “I criteri di valutazione sarebbero stati definiti dopo l’apertura delle buste contenenti le candidature, in contrasto con l’art. 12 del D.P.R. 487/1994 e con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 7100/2020)” spiega ancora.

Tali elementi, secondo Carassai, “impongono un intervento immediato per tutelare la legittimità e la credibilità di Aem, società interamente partecipata dal Comune di Cremona”.

Forza Italia “chiede che la procedura venga annullata o ripetuta, con la nomina di una commissione indipendente e di un responsabile del procedimento imparziale, non di nomina politica. Nel frattempo, si ritiene necessario sospendere ogni effetto dell’assunzione fino alla conclusione delle verifiche di legittimità.

“La trasparenza nelle società pubbliche non è una formalità, ma un dovere verso i cittadini. Non è accettabile che una selezione per un ruolo così importante avvenga senza criteri chiari e con possibili conflitti d’interesse”.

La forza d’opposizione chiede dunque al Sindaco Andrea Virgilio e al Segretario Generale Gabriella Di Girolamo “di esercitare i poteri di vigilanza spettanti al socio unico, per ripristinare la piena legalità e trasparenza nella gestion e di Aem Cremona Spa”.

