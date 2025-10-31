Autovia Padana, concessionaria dell’A21, sta lavorando alla definizione di un piano per la riapertura provvisoria del casello Brescia Sud che si stima possa avvenire entro le prossime 5/6 settimane. Questo, a causa del grave incendio di ieri che ha completamente distrutto l’infrastruttura e che dovrà essere demolita e ricostruita.

La riapertura provvisoria, informa la società, “garantirà l’operatività della barriera e la totale sicurezza del personale” ma “è ancora in fase di definizione e verrà comunicata il prima possibile”.

Decisamente più lunghi i tempi per la ricostruzione definitiva che saranno “strettamente subordinati all’esito delle verifiche strutturali sulle fondazioni e al conseguente sviluppo della progettazione di dettaglio.

La concessionaria ha avviato fin da subito le procedure di emergenza e i primi sopralluoghi tecnici per verificare l’entità del danno e definire le attività necessarie al ripristino dell’operatività del casello nel minor tempo possibile, in totale sicurezza.

In attesa del ripristino dell’operatività, resta chiusa l’uscita di Brescia Sud. Gli utenti sono invitati a utilizzare le seguenti uscite alternative: per chi viaggia in direzione Brescia/Milano (provenienza Piacenza) si consiglia di utilizzare l’uscita di Manerbio; per chi proviene dalla A4, (provenienza Milano o Verona) l’uscita Brescia Centro.

Sul sito di www.autoviapadana.it, i canali ufficiali della concessionaria e i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la tratta, gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.

