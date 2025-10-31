“Siamo in un contesto, l’Assemblea di Confindustria, in una zona che ha delle eccellenze dal punto di vista industriale e in un momento complicato, quindi è molto interessante e importante essere qui”: sono le parole di Paolo Gentiloni, ex Presidente del Consiglio, che ha presenziato venerdì mattina all’Assemblea dell’Associazione Industriali a Cremona “Siamo in un’epoca di disordine, non solo di incertezza. Da ex commissario europeo molti guardano con fiducia all’Europa, ma anche con qualche critica”.

Si riuscirà a sbloccare quest’Europa? “Non è facile” conclude Gentiloni “perché naturalmente i processi decisionali sono lenti, ciascun Paese difende i propri interessi, però nell’insieme io credo che sia chiarissimo che l’Europa oggi è l’unico grande attore nel mondo che continua a difendere il multilateralismo, le regole, la libertà, l’apertura ai commerci, quindi con tutti i suoi limiti io direi teniamocela stretta”.

