Una sala gremita, pubblico in festa e la magia di un cult che da cinquant’anni continua a far ballare il mondo. Al Cinema Teatro Filo di Cremona è andata in scena la proiezione speciale del “Rocky Horror Picture Show”, evento organizzato da Filodrammatica Cremonese, Nuova Cinefilo, Antani-APS e con la collaborazione di PosainOpera Company.

Un appuntamento ormai fisso, tornato in occasione del 50° anniversario del film di Jim Sharman con Susan Sarandon, Tim Curry e Richard O’Brien. Anche quest’anno, come da tradizione, il tutto esaurito. Travestimenti, risate, applausi e il coinvolgimento diretto del pubblico, che grazie ai “kit” distribuiti all’ingresso ha potuto vivere la proiezione in modalità partecipata, tra cori e gesti iconici del musical.

“È un grandissimo divertimento – ha raccontato Antonio Capra, presidente di Antani-APS – abbiamo saltato una stagione per arrivare al cinquantesimo anniversario, e stasera è stato proiettato in 4K. Il sold out è la conferma di quanto Cremona ami questo film, e per festeggiare anche istituito tre premi a sorpresa per il pubblico”.

Soddisfazione anche da parte di Alessandro Zontini, presidente della Filodrammatica Cremonese: “Abbiamo deciso di riproporre questa serata perché è sempre un successo. L’entusiasmo del pubblico ci incoraggia a rilanciare il Filo con nuove rassegne e iniziative culturali, restituendolo alla città come uno spazio di spettacolo e partecipazione”.

