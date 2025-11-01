Ultime News

1 Nov 2025 I convocati di Cremo-Juve: out Zerbin
Pezzella e Sanabria, torna Valoti
1 Nov 2025 Cremo-Juve, i tifosi grigiorossi:
"Per noi è il momento perfetto"
1 Nov 2025 Frontale in via Giuseppina, auto
nel campo e 4 persone ferite
1 Nov 2025 Pizzaballa ai Vescovi lombardi:
"Cerco di essere vicino a tutti"
1 Nov 2025 Pedinati dai Carabinieri dopo una
serie di furti: tre ladri in manette
Davide Nicola

Ci sono alcune novità tra i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Juventus, sfida valida per la 10ª giornata di Serie A in programma sabato 1° novembre alle 20.45 allo stadio “Zini”. Non recuperano Pezzella, Zerbin e Sanabria e tra i convocati torna Mattia Valoti.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI
6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI 
4 Barbieri, 8 Valoti, 19 Sarmiento, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze

ATTACCANTI
10 Vardy, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli

