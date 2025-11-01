Ci sono alcune novità tra i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Juventus, sfida valida per la 10ª giornata di Serie A in programma sabato 1° novembre alle 20.45 allo stadio “Zini”. Non recuperano Pezzella, Zerbin e Sanabria e tra i convocati torna Mattia Valoti.

PORTIERI

1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI

6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI

4 Barbieri, 8 Valoti, 19 Sarmiento, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze

ATTACCANTI

10 Vardy, 11 Johnsen, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli

