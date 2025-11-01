“Gli effetti si fanno sentire”, sottolinea il Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani a commento dei dati relativi alla demografia (qui tutti i numeri, comune per comune) contenuti nella ricerca Cremona allo Specchio. Numeri che parlano di una popolazione sempre più anziana, con un’età media che nel nostro territorio è fra le più alte in Lombardia.

“In primis c’è il problema della scuola: la popolazione scolastica sta diminuendo progressivamente. A questo si aggiunge il problema del lavoro: c’è una richiesta del mondo dell’impresa crescente e con una popolazione sempre meno attiva non si riesce a rispondere al fabbisogno, neanche con le nuove generazioni che escono dai corsi di formazione”.

Continua Mariani: “Aggiungo anche le politiche del welfare, che a livello di bilanci comunali e più in generale dell’amministrazione pubblica, stanno diventando le spese più importanti e più significative”.

