Jari Vandeputte ha disputato ancora una partita da protagonista. Al termine del match contro la Juve, il centrocampista ha commentato la gara in conferenza stampa.

Hai giocato da mezzala e da regista. Contro questa Juve cosa bisognava fare di più?

“Mi trovo bene in ogni ruolo. Sulla prestazione dico che nel primo tempo serviva più coraggio. Il gol incassato dopo soli due minuti ha cambiato la partita. Nella ripresa noi siamo stati più coraggiosi e abbiamo tirato di più verso la porta avversaria. Il secondo gol è arrivato nel momento sbagliato. Abbiamo riaperto la gara, ma purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo che sarebbe valso il pareggio”.

Ti abbiamo visto innescare Barbieri da calcio d’angolo e per poco la palla non è entrata in rete. Era uno schema preparato?

“Ho improvvisato la giocata per Barbieri, purtroppo la sua conclusione non è entrata”.

Nel primo tempo forse la Cremo era più scarica, ma nella ripresa siete andati meglio. Decisivi i dettagli?

“Sul primo gol siamo stati sfortunati sul rimpallo. Sul secondo gol è successa la stessa cosa, è sempre risultato decisivo un rimpallo. Nonostante la sconfitta, possiamo essere orgogliosi della prestazione. Abbiamo alzato il ritmo nel secondo tempo”.

Ora arriva lo scontro diretto con il Pisa.

“Per noi sono tutte importanti le gare. Ma a Pisa vale doppio perché si tratta di uno scontro diretto. Prepareremo la sfida con i toscani come tutte le partite, per vincere, ci vorrà massimo impegno e attenzione. Sono tutte gare toste in Serie A. Ci vorrà di nuovo una Cremo coraggiosa come oggi nel secondo tempo”.

Tutti si chiedono come mai sei arrivato in Serie A così tardi. Tu che spiegazione ti sei dato?

“Questa è una bella domanda! Ho fatto il mio percorso. Per me l’importante è essere arrivato in Serie A, anche se è successo all’età di 29 anni. Me la godo dando il massimo in allenamento e in partita, giocando sia da mezzala che da regista. Mi godo ogni attimo di questa mia prima avventura in Serie A”.

