Il difensore grigiorosso Federico Baschirotto dopo la sconfitta della Cremonese contro la Juventus in occasione della 10ª giornata di Serie A ha parlato in esclusiva ai microfoni di CR1.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca…

“Abbiamo fatto la nostra partita, il gol è arrivato a freddo dopo pochi minuti e c’è un po’ di rammarico perché l’avevamo riaperta, ma non siamo riusciti a portare a casa punti. Guardiamo il lato positivo e studiamo su cosa possiamo migliorare, abbiamo giocato contro una grande squadra. Vedere i compagni delusi nello spogliatoio dimostra che la prestazione c’è stata, continuiamo sul lavoro fatto sin qui e teniamoci pronti per la prossima partita”.

La Cremo ha dimostrato di poter stare in Serie A…

“Noi seguiamo le indicazioni del mister, dobbiamo continuare su questa strada lottando partita dopo partita e cercando di raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile”.

A livello personale stai facendo un buon campionato…

“Sono contento di quello che sto facendo, ma anche del rapporto che ho con i miei compagni: le prestazioni dei singoli vengono esaltate dalla squadra e quindi devo ringraziare loro se sto facendo bene. Sono un ragazzo ambizioso e cerco di migliorarmi ogni giorno”.

Forse nel primo tempo avreste potuto fare di più?

“Abbiamo tenuto bene il campo, hanno avute poche occasioni oltre al gol, che è nato da una deviazione. Archiviamo questa partita e pensiamo già alla prossima”.

Hai dovuto duellare con un attaccante di spessore come Vlahovic…

“Le difficoltà sono molteplici, ma abbiamo tenuto bene il campo e il primo gol è nato da una carambola. La Cremo c’è, è viva e dobbiamo continuare su questa strada”.

Che aria si respirava nello spogliatoio a fine partita?

“C’era del rammarico, ma il rammarico di fine partita dimostra che qualcosa di buono l’abbiamo fatto. Siamo ragazzi ambiziosi, che vogliono dimostrare di meritare la Serie A, continueremo a lavorare per inseguire il nostro obiettivo”.

