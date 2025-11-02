Un match in salita da subito, poi la reazione, che però non basta a evitare la prima sconfitta stagionale allo Zini. La Cremonese va sotto di due, poi nel finale ci prova con Jamie Vardy, ma la Juventus passa 2-1.

Bianconeri subito avanti: Openda scarica col tacco, Vandeputte prova a intercettare ma serve involontariamente Kostic che, da ottima posizione, fa 1-0. Poco dopo Vlahovic salta secco Baschirotto e ci prova col destro, ma Audero è attento e respinge. La Juve insiste e colpisce un palo clamoroso con Locatelli, complice la deviazione determinante di Audero.

In avvio di ripresa ottimo schema della Cremo da calcio d’angolo, ma Barbieri calcia alto da buona posizione. I grigiorossi hanno un altro piglio e impensieriscono la Juve, anche se al 66’ Vlahovic ha una buona occasione su assist di McKennie, ma in scivolata mette fuori. E’ il preludio al gol, che arriva due minuti dopo: Conceicao punta Floriani Mussolini e va sul fondo, la sua palla tesa sbatte sul piede di Terracciano e rimane al centro dell’area, Cambiaso è il più lesto di tutti e raddoppia. La Cremo però non molla, e all’83’ accorcia le distanze: Johnsen serve in profondità Jamie Vardy, che vince nettamente il duello fisico e in velocità con Gatti e poi, a tu per tu con Di Gregorio, lo batte con un preciso rasoterra per il 2-1. Secondo gol per il bomber inglese in Serie A.

Nel finale i ragazzi di Nicola provano l’assalto, senza però trovare il pari. Una sconfitta con qualche rammarico, ma il percorso della Cremo resta più che positivo. Venerdì 7 novembre i grigiorossi sono attesi dal Pisa, per uno scontro direttissimo in chiave salvezza.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata