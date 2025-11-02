Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato, ai microfoni di CR1, il successo dei bianconeri sulla Cremonese allo Zini. Di seguito le sue parole.

“Sono molto soddisfatto, abbiamo giocato una buona partita, per un’ora abbiamo giocato un buon calcio, la palla girava bene, eravamo convinti di tentare di vincerla. Poi chiaro che se non fai gol, non la chiudi, qualsiasi palla nello spazio può diventare un’insidia. Chiaro che c’è da migliorare, poi però sono contento dell’intesa dei calciatori, della disponibilità e di tutto il resto”.

© Riproduzione riservata