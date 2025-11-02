Le pagelle di Cremo-Juve:
fatica il reparto difensivo
AUDERO 6 – Incolpevole sui gol subiti, miracoloso su Locatelli.
TERRACCIANO 5,5 – Meno efficace del solito.
BASCHIROTTO 5,5 – Soffre il dinamismo di Vlahovic.
BIANCHETTI 5,5 – Fatica ad arginare le incursione dalla sua parte.
BARBIERI 6,5 – Spinge con insistenza, non molla fino alla fine.
PAYERO 5,5 – Corre e si sacrifica, poco lucido nelle scelte.
BONDO 6 – Recupera alcuni palloni, più in generale la sua fisicità si fa sentire.
VANDEPUTTE 6 – A volte impreciso, ma è fondamentale in mezzo al campo.
F.MUSSOLINI 5,5 – Soffre parecchio l’intelligenza tattica di Cambiaso.
BONAZZOLI 5,5 – Ha pochi palloni a disposizione.
VARDY 7 – Ha una chance e non la spreca.
SARMIENTO 5,5 – Non riesce a incidere.
FAYE 6,5 – Subentra con personalità.
VAZQUEZ 6,5 – Illumina il finale con la sua classe.
JOHNSEN 6 – Qualche giocata, a volte rischia troppo con i colpi di tacco.
Simone Guarnaccia