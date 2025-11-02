Ultime News

2 Nov 2025 Le pagelle di Cremo-Juve:
fatica il reparto difensivo
2 Nov 2025 Nicola: "Buona partita, ma abbiamo
pagato un po' di fisicità"
1 Nov 2025 Vandeputte: "Nel primo tempo
sarebbe servito più coraggio"
1 Nov 2025 La Cremonese ci crede fino
alla fine, ma la Juve passa 2-1
1 Nov 2025 Cavalli Monteverdi Competition,
vince Valentina Ferrarese
Sport

Le pagelle di Cremo-Juve:
fatica il reparto difensivo

Floriani Mussolini

AUDERO 6 – Incolpevole sui gol subiti, miracoloso su Locatelli.

TERRACCIANO 5,5 – Meno efficace del solito.

BASCHIROTTO 5,5 – Soffre il dinamismo di Vlahovic.

BIANCHETTI 5,5 – Fatica ad arginare le incursione dalla sua parte.

BARBIERI 6,5 – Spinge con insistenza, non molla fino alla fine.

PAYERO 5,5 – Corre e si sacrifica, poco lucido nelle scelte.

BONDO 6 – Recupera alcuni palloni, più in generale la sua fisicità si fa sentire.

VANDEPUTTE 6 – A volte impreciso, ma è fondamentale in mezzo al campo.

F.MUSSOLINI 5,5 – Soffre parecchio l’intelligenza tattica di Cambiaso.

BONAZZOLI 5,5 – Ha pochi palloni a disposizione.

VARDY 7 – Ha una chance e non la spreca.

SARMIENTO 5,5 – Non riesce a incidere.

FAYE 6,5 – Subentra con personalità.

VAZQUEZ 6,5 – Illumina il finale con la sua classe.

JOHNSEN 6 – Qualche giocata, a volte rischia troppo con i colpi di tacco.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...