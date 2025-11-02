A un progetto ambientale targato Cremona è andato il massimo riconoscimento a livello regionale per qualità e valore educativo, finanziato da Regione Lombardia attraverso la Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

Lo scorso 29 ottobre a Milano si è svolta la premiazione dei “Progetti di qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità 2024” presentati da enti, scuole, amministrazioni e associazioni del territorio lombardo che hanno saputo promuovere l’educazione ambientale attraverso l’esperienza pratica con laboratori, esperienze in natura e anche linguaggi artistici.

Per il territorio cremonese è stato premiato il progetto “Non è mai troppo presto: laboratori per l’ambiente”, promosso dal Circolo VedoVerde Legambiente in qualità di capofila, arrivato al primo posto. L’iniziativa si è avvalsa della collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cremona e di una rete di realtà attive sul territorio: Fiab Biciclettando Cremona, Filiera Corta e Solidale, Slow Food Cremona, CAI sezione di Cremona, Nonsolonoi Onlus e Città Rurale ODV, partner che condividono l’obiettivo comune di promuovere una cultura ecologica diffusa.

Il progetto era destinato alle scuole della città che hanno aderito, in particolare all’Istituto Comprensivo Cremona Due e alle scuole dell’infanzia comunali, quindi alla fascia d’età tra i 4 e i 14 anni. Proprio questa fascia d’età, secondo studi recenti di psicologia dello sviluppo, rappresenta il target privilegiato per lo sviluppo di consapevolezza e comportamenti sostenibili.

Le attività hanno preso la forma di laboratori condotti da esperti in orario scolastico e si sono estese anche a famiglie e insegnanti con eventi, giornate aperte e iniziative extra scolastiche. L’obiettivo non è solo educativo, ma punta a costruire una vera e propria comunità educante, informata e sensibile alle sfide.

