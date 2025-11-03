Febbraio 2026 sembra lontano, ma non per la Pro Loco di Pescarolo. Da più di due mesi i volontari sono al lavoro per costruire i carri allegorici che sfileranno per tutto quel mese in occasione di un importante anniversario. Il Carnevale di Pescarolo compie 60 anni.

In vista dell’evento, tra i più attesi e sentiti della Provincia e non solo, fervono i preparativi. Tutti i giorni, per diverse ore al giorno, volontari e appassionati stanno dando forma alle strutture che tra qualche mese animeranno le vie del paese.

I carri sono costituiti da una sottile intelaiatura in ferro che dà la forma al soggetto, poi cartone, carta e polistirolo completano il tutto.

Ogni carro racconterà una storia, spesso con spunti satirici o legati all’attualità, ma senza perdere il tocco di fantasia che da sempre caratterizza la manifestazione, per offrire uno spettacolo all’altezza della tradizione che ormai ha contraddistinto il Carnevale di Pescarolo.

Eleonora Busi

© Riproduzione riservata