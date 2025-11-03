Una giornata di grande sport e celebrazione al Foro Italico di Roma, dove alla Casa delle Armi si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo 2025, la più alta onorificenza dello sport italiano. Un evento solenne dedicato agli atleti, ai tecnici e alle società che nel corso dell’anno hanno conquistato titoli mondiali o si sono distinti per risultati e impegno nel movimento olimpico e paralimpico.

Tra i protagonisti anche Cremona e il territorio, rappresentati dalla Canottieri Leonida Bissolati e da due campioni che hanno portato in alto i colori lombardi: Giacomo Gentili, oro mondiale con il quattro di coppia ai campionati di Shanghai insieme a Luca Chiumento, Andrea Panizza e Luca Rambaldi, e Federica Venturelli, atleta di San Bassano, campionessa del mondo nell’inseguimento a squadre su pista con la maglia azzurra.

Per Gentili – cresciuto alla Bissolati e oggi punto fermo del canottaggio azzurro – il Collare d’Oro è un riconoscimento che suggella un’altra stagione di altissimo livello. La Canottieri Bissolati figura inoltre tra le società premiate, a conferma del valore del suo lavoro nella formazione sportiva e nella promozione di discipline che continuano a dare prestigio a Cremona a livello nazionale e internazionale.

Alla cerimonia erano presenti le più alte cariche dello sport e del governo: il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, i ministri Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi, insieme ai vertici di federazioni, discipline associate e gruppi sportivi militari.

“È la cerimonia più importante, quella che riconosce il valore di chi si è contraddistinto ed è stato protagonista. Ma nessuno vince da solo: sono riconoscimenti per le famiglie, i club, i tecnici, la Preparazione Olimpica del CONI, l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. ”, ha sottolineato Buonfiglio, ricordando l’importanza del gioco di squadra e della sintonia tra tutte le componenti dello sport italiano.

