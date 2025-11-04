L’Associazione Culturale Magma APS è lieta di presentare, nell’ambito del programma ufficiale di Bookcity Milano anche a Cremona 2025 (#BCM25), l’incontro In tournée con Paganini, dedicato alla presentazione del volume In tournée con Paganini. Due scritti memorialistici dal vivo di Georg Harrys, a cura del Prof. Artemio Focher, pubblicato da Abscondita nel 2025.

L’incontro si svolgerà il prossimo 15 Novembre alle ore 12.00 presso la Biblioteca Statale di Cremona (Sala Carini Dainotti) e rappresenterà un’occasione unica per immergersi nella dimensione storica e artistica delle tournée europee di Niccolò Paganini, attraverso due scritti memorialistici inediti di Georg Harrys, testimone diretto dell’epoca. Il volume, curato dal Prof. Artemio Focher, offre una preziosa testimonianza del contesto musicale e culturale del primo Ottocento, arricchita da un rigoroso apparato critico.

All’incontro parteciperanno: il Prof. Artemio Focher, curatore del volume, il M° Angela Alessi e la Dott.ssa Emanuela Riverso.

L’incontro sarà impreziosito dall’esecuzione dal vivo dell’ensemble d’archi MAGMAmusica, che proporrà i Quattro Notturni per archi MS 15 e l’Introduzione e Allegro dalla Sonata n.1 MS 112 per violino e chitarra di Niccolò Paganini, un momento musicale in dialogo diretto con i temi del volume, per offrire al pubblico una lettura profonda e coinvolgente della figura di Paganini, protagonista assoluto della scena musicale del suo tempo.

Le letture dell’evento saranno affidate all’attore Massimiliano Pegorini.

