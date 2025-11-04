Ultime News

4 Nov 2025 Trasporti, al via servizio WhatsApp
di Trenord "Il mio treno"
4 Nov 2025 Riqualificazione via Giordano,
Ceraso: "Promesse non mantenute"
4 Nov 2025 Furto sventato all'Ufficio Postale
di Piazza Fiume a Cremona
4 Nov 2025 Santa Maria della Pietà: messa
in sicurezza, ma permane la chiusura
4 Nov 2025 Provincia Cremona, nuovo Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo
Video Pillole

Crollo a Roma, Gualtieri depone mazzo di fiori in memoria dell’operaio morto

ROMA (ITALPRESS) – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha deposto un mazzo di fiori, sotto la Torre dei Conti, in memoria di Octav Stroici, l’operaio deceduto in seguito ai due crolli avvenuti ieri nella struttura ai Fori Imperiali. Gualtieri, accompagnato da alcuni Vigili del Fuoco, dopo avere lasciato i fiori, avvolti in una fascia recante i colori della Capitale, si è soffermato davanti alla Torre per un momento di raccoglimento. xl5/vbo/mca2
(video ufficio stampa sindaco Gualtieri)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...