Torna a Cremona la rassegna musicale Dal Vecchio al Nuovo Mondo, giunta alla sua decima edizione, promossa dall’Associazione Alac – Associazione Latinoamericana di Cremona con il sostegno della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e il patrocinio del Comune di Cremona.

Dal 4 novembre al 13 dicembre, la città sarà attraversata da un viaggio musicale tra Europa e America Latina, con quattro appuntamenti che esplorano le connessioni culturali e sonore tra i due continenti, in un intreccio di tradizione, spiritualità e memoria popolare.

Il primo concerto, “Cantos de amor y de ausencia”, in programma martedì 4 novembre alle ore 19.00 al Museo Archeologico San Lorenzo, aprirà la rassegna con un percorso nella musica popolare sudamericana grazie alla voce e viola da gamba di Luciana Elizondo e alla chitarra di Juan José Francione.

Giovedì 6 novembre, sempre al Museo Archeologico San Lorenzo, sarà la volta di “Fado Antigo. Poesia, popolo, destino”, con Roberto Rilevi alla voce, Luciana Elizondo e Juan José Francione, in un omaggio alla tradizione portoghese, tra malinconia e passione.

Il terzo appuntamento, “Contrafacta. Monteverdi, la sacralità del profano”, si terrà venerdì 14 novembre alle ore 19.00 presso la Chiesa di Sant’Omobono, con l’Ensemble Voz Latina diretto da Maximiliano Baños, che proporrà un raffinato dialogo tra la musica barocca e le contaminazioni del mondo latinoamericano.

Chiuderà la rassegna sabato 13 dicembre alle ore 19.00, nella Chiesa di Sant’Agostino, “Un Natale Criollo”, concerto che riunirà il coro e l’Ensemble Voz Latina sotto la direzione di Maximiliano Baños, con le celebri Misa Criolla e Navidad Nuestra di Ariel Ramírez, capolavori della musica sacra latinoamericana.

Tutti i concerti sono a ingresso libero con offerta volontaria.

