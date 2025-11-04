Grazie ai sistemi di sicurezza di Poste Italiane, è stato sventato un tentativo di effrazione presso l’Ufficio Postale Cremona 5, situato in piazza Fiume 9. Alle ore 01:01, il sensore sismico installato su uno degli infissi ha rilevato un’anomalia. Al giungere dell’allarme, gli operatori della Situation Room di Milano, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, hanno immediatamente consultato le immagini delle telecamere remotizzate, notando la presenza di un individuo con cappuccio intento a forzare la porta d’ingresso dell’Ufficio Postale. Prontamente sono state allertate le Forze dell’Ordine che, giunte sul posto, hanno constatato evidenti segni di forzatura sulla porta d’ingresso, rimasta comunque integra, evitando così possibili intrusioni. Le stesse Forze dell’Ordine hanno comunicato, in seguito, di aver fermato il presunto responsabile, e di averlo condotto al comando per gli accertamenti.

Ancora una volta l’impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, a tutela delle persone e dei beni aziendali, la dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti e la stretta collaborazione con le Forze dell’ordine hanno consentito di contrastare efficacemente l’attacco predatorio.

I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia tanto che nell’ultimo anno sono stati sventati il 55% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia. Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 120 Uffici Postali di Cremona e Provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 159 sportelli dotati di rollercash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli ATM, come ad esempio la cosidetta “ghigliottina” che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa. La “ghigliottina” è una struttura blindata che garantisce la protezione della feritoia interna attraverso cui passa il denaro per uscire dalla cassaforte dell’atm. Questo sistema non consente l’introduzione dell’esplosivo all’interno della cassaforte stessa rendendo vano il tentativo di attacco. L’effetto deterrente generato da tali accorgimenti, ha contribuito notevolmente alla riduzione del numero di eventi criminosi negli ultimi anni.

Poste Italiane, inoltre, ha previsto per gli Uffici Postali di Cremona e Provincia, l’introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata e la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 286 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle Forze dell’ordine.

