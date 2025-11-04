Ultime News

Oggi, Il 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia del Paese. In piazza Roma a Cremona la cerimonia commemorativa alla presenza delle più alte cariche militari e istituzionali cittadine. Prima la cerimonia è iniziata con la deposizione delle corone al “Bollettino della Vittoria”, poi la cerimonia -sempre molto toccante- dell’alzabandiera.

Poi l’afflusso dei vari reparti e corpi ai Giardini pubblici di Cremona, poi è stato letto il messaggio del Ministro della Difesa e quello del Capo dello Stato. Presenti anche alcuni bambini con il tricolore italiano.

