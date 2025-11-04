Traffico in tilt e automobilisti bloccati sin dalle prime ore del mattino tra Cremona e Castelvetro Piacentino.

Poco prima delle 8, un incidente sul ponte in ferro di Po ha mandato in crisi la viabilità: nello scontro, che ha coinvolto più veicoli, quattro persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde e la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

Le conseguenze non si sono fatte attendere: lunghe colonne di veicoli si sono formate per diversi chilometri in territorio di Castelvetro Piacentino, mentre su sponda cremonese ad essere congestionate dal traffico sono la rotatoria di Largo Moreni e la tangenziale.

Non mancano le proteste dei pendolari che si sono ritrovati incastrati nelle code: “C’erano anche prima dei lavori sul rondò, ma ora sono diventate insostenibili. E basta un tamponamento per mandare tutto in tilt”. Tema di polemiche diventano anche le telecamere di sorveglianza per il transito di mezzi pesanti e le condizioni dell’asfalto sul ponte: “Dov’è Anas?” si chiedono alcuni automobilisti.

“Nonostante il limite di velocità, c’è chi riesce comunque a distrarsi e provocare incidenti che bloccano tutto”: è la rabbia di alcuni passanti. “E’ un continuo fare incidenti su questo ponte – ci scrive un lettore -, ma le persone guardano la strada o i messaggi sul cellulare?”.

