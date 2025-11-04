Cultura
La Musica del Monteverdi
nel ridotto del Ponchielli
Proseguono gli appuntamenti con La Musica del Monteverdi, ciclo di concerti con i talentuosi allievi del Conservatorio di Cremona “C. Monteverdi”.
Protagonista domenica 9 novembre alle ore 11.00 nel Ridotto del Teatro A. Ponchielli, sarà il giovane pianista Giovanni Pierotti della classe del M° Maurizio Baglini, impegnato nella Sonata per pianoforte n. 29 in Si bemolle maggiore, op. 106 “Hammerklavier” di Ludwig van Beethoven.
Biglietti a 5 euro in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura (lun/ven 10-18; sab 10-13 tel. 0372.022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it)
