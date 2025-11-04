Ultime News

4 Nov 2025 Ats Valpadana e Cupla: sottoscritto
il protocollo d'intesa
4 Nov 2025 Mostra dei Presepi dal 6 dicembre:
date e orari di apertura
4 Nov 2025 Rinnovo CCRL Lombardia: welfare
senza costi di gestione per le imprese
4 Nov 2025 La Musica del Monteverdi
nel ridotto del Ponchielli
4 Nov 2025 In Piazza Roma la Festa
delle Forze Armate
Cultura

La Musica del Monteverdi
nel ridotto del Ponchielli

Il giovane pianista Giovanni Pierotti

Proseguono gli appuntamenti con La Musica del Monteverdi, ciclo di concerti con i talentuosi allievi del Conservatorio di Cremona “C. Monteverdi”.

Protagonista domenica 9 novembre alle ore 11.00 nel Ridotto del Teatro A. Ponchielli, sarà il giovane pianista Giovanni Pierotti della classe del M° Maurizio Baglini, impegnato nella Sonata per pianoforte n. 29 in Si bemolle maggiore, op. 106 “Hammerklavier” di Ludwig van Beethoven.

Biglietti a 5 euro in vendita alla biglietteria del teatro nei consueti orari di apertura (lun/ven 10-18; sab 10-13 tel. 0372.022001/02;  biglietteria@teatroponchielli.it)

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...