Medici di medicina generale
in sciopero il 5 novembre

A causa dello sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI),  mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 potrebbero verificarsi alcuni disservizi negli studi dei professionisti che aderiranno allo sciopero >con la sospensione dell’attività ambulatoriale.

Lo sciopero nazionale è indetto dallo Snami contro l’introduzione del “ruolo unico”, considerato un passo verso la fine della medicina territoriale e dell’autonomia professionale dei medici di famiglia. Una riforma, denunciano i professionisti, che rischia di trasformarli in semplici funzionari del sistema sanitario, compromettendo la qualità dell’assistenza sul territorio.

Come previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale saranno comunque garantite le seguenti prestazioni indispensabili: visite domiciliari, in base alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento del paziente; prestazioni di Assistenza Domiciliare (C-Dom); visite in assistenza programmata a malati terminali.

