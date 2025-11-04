Prosegue la rivisitazione degli arredi della sale di rappresentanza di Palazzo Comunale nell’ambito del progetto di valorizzazione dello storico edificio. Dopo la sistemazione della Sala della Consulta, dove il grande tavolo posto al centro è stato riportato alle sue dimensioni originali, in armonia con le forme del disegno del pavimento a mosaico, anche l’adiacente Sala Azzurra è stata interessata da alcuni interventi. Le sedie e il divano sono state tappezzati con un velluto di colore azzurro che ha sostituito il precedente rivestimento ormai logoro in diverse parti. Al centro spicca un tavolo di legno massiccio che, come si desume dalla forma, era un tempo utilizzato in qualche ufficio comunale. Sulla parete che confina con la Sala della Consulta sono stati collocati due mobili con vetrine dove sono stati sistemati, per la consultazione, gli Atti del Consiglio Comunale dall’anno 1862 all’anno 1962.

“Con questo intervento, insieme ad una nuova intitolazione delle sale di rappresentanza che accompagnerà quella tradizionale, si vuole dare il massimo lustro al Palazzo Comunale. Inoltre, gli Atti del Consiglio Comunale, collocati nella sala adiacente dove si tengono le sedute consiliari, raccontano la storia di Cremona e spiegano la passione con la quale i cremonesi si sono dedicati alla loro città. Leggere la nostra città attraverso le discussioni del Consiglio Comunale è una via autentica e genuina per conoscerne la storia”, dichiara l’assessore Paolo Carletti, che ha la delega alla valorizzazione del Palazzo Comunale.

