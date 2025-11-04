Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione che impegna la Giunta a promuovere la piena partecipazione di Taiwan alle organizzazioni e ai meccanismi delle Nazioni Unite.

“Il testo si inserisce in un percorso di attenzione e di riflessione che istituzioni europee e nazionali hanno già intrapreso da tempo”, ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura.

“Non si tratta di puntare il dito contro alcuno, ma di favorire una prospettiva in cui la partecipazione di tutti gli attori, laddove possibile, possa arricchire il lavoro delle istituzioni internazionali”.

La mozione riconosce il ruolo cruciale di Taiwan come democrazia avanzata e partner strategico, e si allinea alle determinazioni già assunte dal Parlamento europeo e dalla Camera dei Deputati, che hanno espresso sostegno unanime alla partecipazione di Taiwan ad agenzie fondamentali come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Ventura ha sottolineato l’importanza del contributo dell’isola su temi globali: “Le grandi questioni del nostro tempo non conoscono confini e non possono essere risolte se non con il contributo e la collaborazione del maggior numero possibile di realtà. Favorire una partecipazione più inclusiva è non solo utile, ma anche necessario”.

Ventura ha rimarcato come la Lombardia, in quanto “cuore produttivo e innovativo del Paese,” abbia sviluppato legami profondi con i partner asiatici. Tali relazioni dimostrano quanto sia cruciale coltivare rapporti basati sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di valori comuni, come il progresso scientifico, la tutela della salute e la crescita sostenibile.

“La mozione va letta come un segnale di attenzione e responsabilità condivisa, che non si rivolge contro qualcuno ma piuttosto a favore di tutti. Un messaggio di apertura, un invito a non chiudere porte ma a creare spazi di collaborazione”, ha concluso il consigliere.

