Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Soncino hanno denunciato per furto aggravato due uomini di 39 e 53 anni, pregiudicati, perché ritenuti responsabili di un furto di rame avvenuto a inizio ottobre scorso in un’abitazione di Cumignano sul Naviglio. Una donna del posto ha denunciato che dal muro perimetrale della sua abitazione era stato staccato un pluviale per lo scolo dell’acqua piovana.

Dopo la denuncia, i militari di Soncino hanno iniziato le indagini, acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona del furto, notando che verso le 2 della notte era arrivata in zona un’auto. Era sceso un uomo che si era avvicinato al pluviale, ancorato al muro. Dopo averlo sganciato utilizzando degli attrezzi, lo aveva caricato sull’auto con l’aiuto di un complice, per poi allontanarsi dal posto. E’ stato possibile risalire alla targa del veicolo utilizzato, scoprendo che l’auto era di proprietà di un uomo residente fuori provincia che l’aveva venduta proprio al 39enne, ma il passaggio di proprietà non era ancora stato perfezionato.

Poi hanno accertato che il giorno precedente al furto in questione, due persone erano state fermate e denunciate perché ritenute responsabili di un furto analogo avvenuto a Genivolta e i due avevano in uso la stessa auto ed indossavano lo stesso abbigliamento dei presunti autori del furto di Cumignano. Tenuto conto che i due identificati erano proprio il 39enne ed il 53enne e che i due furti erano avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché ritenuti responsabili furto aggravato di Cumignano sul Naviglio.

© Riproduzione riservata