Cuochi, pasticceri, baristi, meccanici, idraulici, elettricisti, parrucchieri, estetisti. A CrForma sono iniziate le attività di orientamento dedicate ai ragazzi e alle ragazze di terza media e alle loro famiglie per presentare i corsi dell’anno scolastico 2026/2027.

In programma, a Cremona e Crema, open day e micro stage con la possibilità di visitare le sedi, conoscere i docenti, testare i laboratori di settore insieme a studenti e studentesse già iscritti.

Le date di Cremona: 6 dicembre dalle 9 alle 12 per l’open Day, dal 4 novembre al 10 febbraio tutti i martedì dalle 9 alle 12 per i microstage (su prenotazione).

A Crema, invece, open day e microstage in programma nei giorni 15 e 22 novembre, 13 dicembre e 10 gennaio. Sul sito dettagli e iscrizioni agli eventi Orientamento: https://www.crforma.it/orientamento.

Open day e micro stage sono occasioni importanti per informarsi sui corsi per la qualifica e il diploma nei settori Ristorazione, Benessere, Termoidraulica, Sistemi elettrici e Meccanica, per incontrare il team di CrForma e per conoscere il metodo della scuola basato sul fare e sulle persone. 22 corsi, tra triennali e annuali, laboratori di settore dal primo anno, fino a 730 ore di tirocinio in azienda dal secondo anno, fiere internazionali ed eventi sul territorio, esperienze “on the job” all’estero.

Centinaia di studenti e studentesse ogni anno escono da CrForma e diventano professionisti in grado di costruirsi un futuro lavorativo di alto livello. “I prossimi potete essere voi. Venite a conoscerci”, l’invito della scuola.

© Riproduzione riservata