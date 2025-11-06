Ultime News

6 Nov 2025 "Sono della Lega, ti aiuto". Si fa
dare 10.000 euro: pena di 5 anni
6 Nov 2025 Nuovi Angeli - Nuove Carte di Galliani
in mostra alla Mangano galleria d'arte
6 Nov 2025 "Nel cerchio": il 23 novembre nuovo
appuntamento con TedX Cremona
6 Nov 2025 Nicola: "E' un Pisa competitivo
e lottiamo per lo stesso obiettivo"
6 Nov 2025 Ecco Casa V.E.R.A.: Rotary, Aida
e le Fondazioni cittadine insieme
Santanchè “Non abbiamo niente contro il popolo russo, ma sanzioni giuste”

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo niente contro il popolo russo, per cui se vengono a fare le vacanze in Italia siamo assolutamente contenti. Un altro tema invece è quello delle sanzioni, che mi sembrano sacrosante, perché questa invasione da parte della Russia in Ucraina deve assolutamente smettere. Bisogna trovare la pace”. Lo ha dichiarato il ministro Daniela Santanché rispondendo alla domanda di una giornalista russa.

