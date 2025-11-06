Santanchè “Non abbiamo niente contro il popolo russo, ma sanzioni giuste”

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo niente contro il popolo russo, per cui se vengono a fare le vacanze in Italia siamo assolutamente contenti. Un altro tema invece è quello delle sanzioni, che mi sembrano sacrosante, perché questa invasione da parte della Russia in Ucraina deve assolutamente smettere. Bisogna trovare la pace”. Lo ha dichiarato il ministro Daniela Santanché rispondendo alla domanda di una giornalista russa.

