Ultime News

7 Nov 2025 Polizia provinciale, controlli
su strada: due sanzioni a stranieri
7 Nov 2025 Cisl: "Bene rinnovo contratto scuola
Ora subito il triennio '25-'27"
7 Nov 2025 Plateatico negato al bar Giusy
Zanacchi: "Si torna a pre-Covid"
7 Nov 2025 Inseguimento e fuga notturna
per un 34enne con precedenti
7 Nov 2025 Banda degli esplosivi, l'ultimo
ricercato si presenta ai Carabinieri
Video Pillole

Abodi “Su San Siro qualcuno mette in discussione un percorso interesse di tutti”

MILANO (ITALPRESS) – “Al di là del fatto che ognuno svolge il suo lavoro, noi cerchiamo di andare avanti e far crescere la città e la nazione. Qualcuno invece politicamente o giudiziariamente cerca di mettere in discussione un percorso che è nell’interesse di tutti. Per noi si va avanti perché quello fatto a San Siro è un valore importante”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commentando la notizia dell’inchiesta per turbativa d’asta sulla vendita dello stadio di San Siro, a margine dell’evento “La Lombardia al centro della sfida olimpica”.

