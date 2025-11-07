Ladri in azione nella villa (nella bergamasca) del calciatore dell’Inter e della Nazionale, il piadenese Alessandro Bastoni.

Il furto – come si legge da Bergamonews, si sarebbe verificato mercoledì sera quando il difensore nerazzurro era impegnato nella sfida di Champions League a San Siro.

Da indiscrezioni pare che i malviventi – un gruppo di quattro o cinque persone – avrebbe fatto razzia di gioielli, borse e orologi di lusso in pochi minuti. Il bottino è ingente e ancora da verificare.

© Riproduzione riservata