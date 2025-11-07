Nel post partita tra Pisa e Cremonese, vinto dai toscani 1-0, ha parlato in conferenza stampa Emil Audero.

Una bella prestazione, ma manca il risultato.

Fa piacere che le nostre prestazioni stiano crescendo, peccato che non abbiamo portato a casa il risultato. Il pareggio era l’esito migliore, abbiamo creato e ci abbiamo provato fino alla fine, questo ci lascia con l’amaro in bocca. Abbiamo preso gol in una situazione in cui loro hanno provato in tutta la partita, ma questo è il calcio. Abbiamo tenuto meglio il campo dopo il gol subito, bastava qualcosina in più per segnare.

Le palle perse in uscita, troppe?

Tante volte quando perdi palla così vuol dire che manca la lucidità. Se l’avversario gioca a uomo poi parti svantaggiato, dobbiamo migliorare su questo, ma fa parte degli episodi della partita.

Coesa ne pensi dei cambi e della lucidità vista in campo?

Siamo una squadra che non fa giocare bene l’avversario e quando abbiamo palla noi e devi ribaltare il risultato facciamo fatica. La qualità non ci manca, le occasioni sono arrivate, il gol no. Nella nostra rosa ci sono tanti giocatori esperti della categoria, restiamo una neopromossa, dobbiamo avere tanta umiltà e consapevolezza dei nostri mezzi.

Lentezza nel servire i compagni davanti, soprattutto nell’ultimo passaggio del centrocampo.

Loro avevano una pressione molto forte sui nostri attaccanti e centrocampisti, noi abbiamo provato a saltare qualche linea di passaggio. Il nostro fraseggio quindi andava bene, ma poi davanti rallentavamo, ci mancano queste letture.

