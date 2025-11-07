Cronaca
Cioccolatini della Ricerca:
a Cremona l'iniziativa AIRC
I volontari AIRC tornano anche oggi, venerdì 7 novembre, in 2mila piazze italiane con i Cioccolatini della Ricerca, distribuiti a fronte di una donazione di 15 euro.
Venerdì 7 novembre l’ appuntamento con il banchetto curato dal gruppo AIRC di Cremona è nell’atrio dell’Ospedale di Cremona fino alle 16.30.
Ma l’appuntamento con la solidarietà proseguirà sabato 8 novembre 2025 al Teatro Ponchielli (8.45-13.00), in Galleria XXV Aprile (8.30-13.00 e 14.00-16.30), a Gadesco – Iper Cremona 2 (8.30-18.00), a Casalmaggiore – Piazza Garibaldi (8.30-12.00) e al Mercato Persichello (8.30-12.30)
