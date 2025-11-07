La Cisl Scuola Asse del Po accoglie positivamente la firma dell’accordo economico del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, che consentirà finalmente al personale della scuola di ricevere aumenti e arretrati. Per docenti e ATA sono previsti incrementi medi tra 110 e 140 euro lordi al mese, oltre ad arretrati che possono arrivare fino a 2mila euro in base al ruolo e all’anzianità di servizio.

“È un risultato importante perché dà certezze a lavoratrici e lavoratori che hanno atteso troppo – dichiara il segretario generale, Salvatore Militello – e rappresenta il riconoscimento del loro valore professionale e del ruolo sociale che svolgono ogni giorno nelle nostre scuole”.

Militello sottolinea però che il vero banco di prova è il prossimo negoziato: “Ora bisogna aprire immediatamente la trattativa per il nuovo contratto 2025-2027. Servono risorse aggiuntive per recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione e per intervenire sulla parte normativa: stabilizzazioni, progressioni di carriera, condizioni di lavoro più sostenibili.

Monitoreremo affinché nelle scuole della nostra area l’applicazione del contratto sia trasparente ed equa. La qualità del sistema educativo passa dal riconoscimento economico e professionale di chi ogni giorno lo sostiene”.

“Abbiamo ottenuto un risultato concreto – conclude Militello – ma adesso dobbiamo accelerare: il contratto 2025-2027 deve partire subito, con tempi certi e risorse adeguate”.

