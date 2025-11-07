Partita da non fallire per la Cremonese, che fa visita a un Pisa in lotta per lo stesso obiettivo dei grigiorossi, vale a dire la salvezza. Uno scontro diretto in piena regola, che mette in palio punti pesantissimi.

Nella scorsa stagione il confronto tra Pisa e Cremo vedeva scontrarsi due squadre in lotta per la promozione. Quest’anno, con le due squadre approdate in Serie A, si tratta di un duello per conquistare la permanenza nella categoria.

Da una parte i toscani sono reduci da quattro pareggi consecutivi, ma non sono ancora riusciti a segnare tra le mura amiche e non hanno mai vinto una partita. Dall’altra i grigiorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, che ha interrotto una serie di tre risultati utili di fila.

Per la prima volta nella storia il confronto tra Pisa e Cremonese va in scena in Serie A. Sono addirittura diciotto anni che i grigiorossi non vincono all’Arena Garibaldi. L’ultimo successo risale, infatti, al 18 marzo 2007, quando le due squadre militavano in Serie C1 e la Cremo vinse 1-0 grazie a un gol di Leandro Vitiello.

Davide Nicola non è riuscito a recuperare nessun infortunato per la sfida contro i nerazzurri e spera di vedere tornare a disposizione qualche elemento dopo la sosta. Prosegue anche contro il Pisa, quindi, l’emergenza in mezzo al campo e sulle fasce, dove gli uomini sono praticamente contati. Basandosi anche sulle scelte fatte nelle ultime uscite, nel suo 3-5-2 di partenza Nicola dovrebbe schierare Audero tra i pali, con Terracciano, Baschirotto e capitan Bianchetti in difesa. Sulle fasce dovrebbe esserci spazio ancora per Barbieri a destra e per Floriani Mussolini a sinistra, con Payero, Bondo e Vandeputte in mezzo. In attacco, invece, Bonazzoli e Vardy dovrebbero formare ancora la coppia titolare.

L’Arena Garibaldi riserverà, come da tradizione, un ambiente infuocato. La Cremo dovrà essere brava a respingere il tentativo della squadra di Gilardino di accorciare le distanze in classifica. Tenere dietro una rivale nella lotta salvezza è la missione dei grigiorossi.

Mauro Maffezzoni

