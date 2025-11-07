Ultime News

7 Nov 2025 Operatalk, al Ponchielli
si parla del Nabucco
7 Nov 2025 Cremo, con il Pisa i punti
in palio sono pesantissimi
7 Nov 2025 Il Monteverdi Festival
premiato con il Mercurio Alato 2025
7 Nov 2025 leAcque a Ecomondo: la rete dei
gestori idrici si presenta a Rimini
7 Nov 2025 Cioccolatini della Ricerca:
a Cremona l'iniziativa AIRC
La formazione titolare della Cremonese che ha affrontato la Juventus allo Zini (Foto Usc)

Partita da non fallire per la Cremonese, che fa visita a un Pisa in lotta per lo stesso obiettivo dei grigiorossi, vale a dire la salvezza. Uno scontro diretto in piena regola, che mette in palio punti pesantissimi.

Nella scorsa stagione il confronto tra Pisa e Cremo vedeva scontrarsi due squadre in lotta per la promozione. Quest’anno, con le due squadre approdate in Serie A, si tratta di un duello per conquistare la permanenza nella categoria.

Da una parte i toscani sono reduci da quattro pareggi consecutivi, ma non sono ancora riusciti a segnare tra le mura amiche e non hanno mai vinto una partita. Dall’altra i grigiorossi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, che ha interrotto una serie di tre risultati utili di fila.

Per la prima volta nella storia il confronto tra Pisa e Cremonese va in scena in Serie ASono addirittura diciotto anni che i grigiorossi non vincono all’Arena Garibaldi. L’ultimo successo risale, infatti, al 18 marzo 2007, quando le due squadre militavano in Serie C1 e la Cremo vinse 1-0 grazie a un gol di Leandro Vitiello.

Davide Nicola non è riuscito a recuperare nessun infortunato per la sfida contro i nerazzurri e spera di vedere tornare a disposizione qualche elemento dopo la sosta. Prosegue anche contro il Pisa, quindi, l’emergenza in mezzo al campo e sulle fasce, dove gli uomini sono praticamente contati. Basandosi anche sulle scelte fatte nelle ultime uscite, nel suo 3-5-2 di partenza Nicola dovrebbe schierare Audero tra i pali, con TerraccianoBaschirotto e capitan Bianchetti in difesa. Sulle fasce dovrebbe esserci spazio ancora per Barbieri a destra e per Floriani Mussolini a sinistra, con PayeroBondo e Vandeputte in mezzo. In attacco, invece, Bonazzoli e Vardy dovrebbero formare ancora la coppia titolare.

L’Arena Garibaldi riserverà, come da tradizione, un ambiente infuocato. La Cremo dovrà essere brava a respingere il tentativo della squadra di Gilardino di accorciare le distanze in classifica. Tenere dietro una rivale nella lotta salvezza è la missione dei grigiorossi.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata
