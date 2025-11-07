Anche quest’anno si svolge la rassegna Incontri organistici, che si tiene dal 2016, dedicata al mondo organistico con lo scopo di avvicinare studiosi e appassionati alle sue molteplici tematiche, sia di più consolidata tradizione sia, soprattutto, di più rara frequentazione. Gli appuntamenti si alternano sotto forma di conferenze, di seminari o di lezioni-concerto.

Quest’anno sarà possibile seguire l’evento in streaming tramite il canale Youtube del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (esclusa la data del 3 dicembre). Link canale

L’evento inoltre si svolge in collaborazione con il Dottorato di ricerca in “Scienze del testo letterario e musicale”

Mercoledì 12 novembre 2025, ore 15,00 (Aula Magna)

Andrea Toschi – Conservatorio “G. Nicolini”, Piacenza

L’organo, questo ‘sconosciuto’. Riflessioni sull’organo contemporaneo nel nostro paese

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 15.00 (Aula VII)

Chiara Edith Tarenzi – Organista e Dottore di ricerca

Lettura della Partita sul corale “Sei gegrüsset, Jesu gütig” BWV 768

Martedì 9 dicembre 2025, ore 15,00 (Aula Magna)

Claudio Brizi – Conservatorio “F. Morlacchi”, Perugia

Organo e orchestra da La Grassa a Lingiardi, passando per Mozart

(seguirà un’audizione all’organo Lingiardi nella Chiesa di S. Pietro al Po di Cremona)

Venerdì 12 dicembre 2025, ore 15,00 (Aula Magna)

Andrea Toschi – Conservatorio “G. Nicolini”, Piacenza

L’organo, questo ‘sconosciuto’. Riflessioni sull’organo contemporaneo nel nostro paese.

© Riproduzione riservata