Innovazione, Open Fiber premiata a SMAU Milano





MILANO (ITALPRESS) – Connettere startup e grandi imprese. E’ questa la mission di SMAU Milano, dove Open Fiber è stata premiata per il progetto di sviluppo di una rete nazionale di Edge Data Center, distribuiti sul territorio per servizi ad alte prestazioni, sostenibilità e sicurezza dei dati. L’iniziativa prevede la realizzazione di una prima fase con 14 data center in altrettante regioni, già in costruzione, a cui seguiranno ulteriori fasi di espansione fino a raggiungere tra i 70 e i 100 siti complessivi

