Ultime News

7 Nov 2025 Incontri organistici: tutti gli
appuntamenti in programma
7 Nov 2025 Nasce Pasolini Festival: eventi
per tre giorni e anche un processo
7 Nov 2025 Polizia provinciale, controlli
su strada: due sanzioni a stranieri
7 Nov 2025 Cisl: "Bene rinnovo contratto scuola
Ora subito il triennio '25-'27"
7 Nov 2025 Plateatico negato al bar Giusy
Zanacchi: "Si torna a pre-Covid"
Video Pillole

Innovazione, Open Fiber premiata a SMAU Milano

MILANO (ITALPRESS) – Connettere startup e grandi imprese. E’ questa la mission di SMAU Milano, dove Open Fiber è stata premiata per il progetto di sviluppo di una rete nazionale di Edge Data Center, distribuiti sul territorio per servizi ad alte prestazioni, sostenibilità e sicurezza dei dati. L’iniziativa prevede la realizzazione di una prima fase con 14 data center in altrettante regioni, già in costruzione, a cui seguiranno ulteriori fasi di espansione fino a raggiungere tra i 70 e i 100 siti complessivi
xq5/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...