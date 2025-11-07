Ultime News

Jari Vandeputte

AUDERO 6 – Incolpevole sul gol di Tourè.

TERRACCIANO 6 – Disputa un match attento, nonostante le tante incursioni avversarie.

BASCHIROTTO 6 – All’inizio soffre Nzola, poi gli prende le misure.

BIANCHETTI 5,5 – Qualche errore di troppo sui passaggi in uscita dalla difesa.

BARBIERI 6 – Spinge sulla destra, gli manca un pizzico di precisione per incidere.

PAYERO 6 – Non manca lo spirito di sacrificio, manca qualche inserimento.

BONDO 6,5 – Dinamico ed efficace, crea spesso superiorità numerica.

VANDEPUTTE 7 – Domina a livello tecnico in mezzo al campo. Cresce sempre più.

FAYE 5,5 – Ottime chiusure, fatica in fase d’impostazione.

VAZQUEZ 5,5 – Non disputa un buon primo tempo, nella ripresa colpisce una traversa, ma perde anche il pallone che porta al gol del Pisa.

VARDY 5,5 – Ha pochi palloni a disposizione, nessuno per incidere.

F. MUSSOLINI 6 – Ci prova nel finale, con corsa e determinazione.

SARMIENTO 6 – Cerca di accelerare la manovra, ma il Pisa non lascia spazi.

BONAZZOLI 6 – Entra in una fase confusa della partita.

JOHNSEN sv

Simone Guarnaccia – inviato a Pisa

