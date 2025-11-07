Le pagelle di Pisa-Cremo:
Vandeputte in continua crescita
AUDERO 6 – Incolpevole sul gol di Tourè.
TERRACCIANO 6 – Disputa un match attento, nonostante le tante incursioni avversarie.
BASCHIROTTO 6 – All’inizio soffre Nzola, poi gli prende le misure.
BIANCHETTI 5,5 – Qualche errore di troppo sui passaggi in uscita dalla difesa.
BARBIERI 6 – Spinge sulla destra, gli manca un pizzico di precisione per incidere.
PAYERO 6 – Non manca lo spirito di sacrificio, manca qualche inserimento.
BONDO 6,5 – Dinamico ed efficace, crea spesso superiorità numerica.
VANDEPUTTE 7 – Domina a livello tecnico in mezzo al campo. Cresce sempre più.
FAYE 5,5 – Ottime chiusure, fatica in fase d’impostazione.
VAZQUEZ 5,5 – Non disputa un buon primo tempo, nella ripresa colpisce una traversa, ma perde anche il pallone che porta al gol del Pisa.
VARDY 5,5 – Ha pochi palloni a disposizione, nessuno per incidere.
F. MUSSOLINI 6 – Ci prova nel finale, con corsa e determinazione.
SARMIENTO 6 – Cerca di accelerare la manovra, ma il Pisa non lascia spazi.
BONAZZOLI 6 – Entra in una fase confusa della partita.
JOHNSEN sv
Simone Guarnaccia – inviato a Pisa