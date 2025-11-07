Lombardia, Fontana “La maggioranza deve continuare a essere coesa”

MILANO (ITALPRESS) – Sulla situazione della sottosegretaria regionale a Sport e Giovani, Federica Picchi, al centro di una mozione di sfiducia presentata dal Pd in Consiglio regionale e approvata anche con 20 voti a favore della maggioranza, “stiamo parlando con i gruppi, ci incontreremo nei prossimi giorni e valuteremo cosa fare”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’evento “La Lombardia al centro della sfida olimpica”. Tuttavia, “la maggioranza deve continuare a essere coesa e concentrata – ha sottolineato poi – . Abbiamo due anni di lavoro importanti e vogliamo concludere nel modo migliore la nostra attività e siamo convinti che lo faremo”.

xh7/trl/mca1