Maratona di Palermo, Russo “Evento che va oltre i valori sportivi”





ROMA (ITALPRESS) – “La Maratona di Palermo, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione e che si terrà domenica 16 novembre, è un evento che ha raggiunto una caratura internazionale con i suoi oltre 3mila atleti partecipanti che provengono da oltre cinquanta Nazioni e con 186 maglie rosa che la percorreranno, con una nutrita presenza anche femminile, fra cui decide di donne che hanno superato la fase del cancro. Una corsa che travalica perciò il suo significato sportivo e che rappresenta una metafora della stessa nostra vita, proprio perché, come nella vita, non è importante in questa competizione arrivare primi ma arrivare fino in fondo. La Maratona è uno degli sport più completi e sono particolarmente onorato di presentare questa edizione oggi in Senato, a dimostrazione di come questa gara abbia raggiunto un livello di notorietà ampio e la cui organizzazione, oltre a rappresentare una splendida cornice per Palermo, assume un’importanza anche sociale e comunitaria oltre che sportiva”. Così il senatore di Fratelli d’Italia di Palermo Raoul Russo, nel corso della presentazione in Senato della trentesima edizione della Maratona di Palermo. xc3/vbo/mca1

© Riproduzione riservata